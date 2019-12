Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDLC : va commercialiser un sabre connecté Cercle Finance • 17/12/2019 à 17:33









(CercleFinance.com) - Le groupe LDLC annonce qu'il va commercialiser, via sa marque Solaari, un sabre connecté. 'Personnalisable via une application mobile, le sabre Solaari est modelable selon les goûts de chacun. Disponible sur Android et iOS, l'application permet à l'utilisateur de converser avec son sabre et de la paramétrer', indique LDLC. Ce sabre est disponible sur le shop de Solaari. Il coûte 299 euros.

Valeurs associées GROUPE LDLC Euronext Paris -1.56%