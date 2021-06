LDLC se moque du recul du marché parisien grâce à sa performance annuelle record

(AOF) - LDLC (+4,29% à 59,20 euros) échappe à la baisse du marché parisien à la faveur de résultats record. Bénéficiant de l'accélération du développement du commerce en ligne en raison de la pandémie mais aussi du boom des produits high tech, qu'il distribue. Au titre de l'exercice 2020-2021, clos au 31 mars 2021, LDLC a vu son résultat net part du groupe être multiplié par plus de 5 à 42,2 millions d'euros. L'excédent brut d'exploitation s'est établi à 70 millions d'euros, soit plus de 4 fois son niveau l'an passé, pour une marge record de 9,7%.

LDLC a bénéficié de l'effet de levier permis par le bond de 46,8% de son chiffre d'affaires, à 724,1 millions d'euros. Le groupe a aussi profité des effets combinés de l'amélioration des conditions d'achats, d'un moindre recours aux offres promotionnelles et d'un moindre poids relatif des boutiques.

Dans ce contexte de nette progression de son activité et de sa rentabilité, le groupe LDLC se dit confiant dans la bonne dynamique de son activité et sa capacité à consolider ses fondamentaux pour l'exercice 2021-2022. Il estime ainsi être en mesure de délivrer des résultats à nouveau en progression avec un objectif de chiffre d'affaires compris entre 750 et 800 millions d'euros, et un excédent brut d'exploitation supérieur à 70 millions d'euros.

La confiance dans ses perspectives lui permet de renouer avec le versement d'un dividende de 2 euros par action.

Saluant ces résultats, LCM a relevé son objectif de cours de 110 euros à 125 euros et réaffirmé fortement sa recommandation à l'Achat sur LDLC, jugeant que la valorisation est attractive au regard du profil de croissance et de sa rentabilité.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Difficultés inédites pour les grands magasins

Le secteur doit affronter une conjonction d'épreuves inédites suite à la crise sanitaire : fermeture des points de vente, désertion des clients internationaux et désaffection des Français pour la mode. Les Galeries Lafayette vont perdre la moitié de leur chiffre d'affaires cette année (soit 1,7 milliard d'euros) et subir des pertes d'exploitation très significatives, comme ils n'en ont jamais enregistré depuis vingt-cinq ans. Le retour en France des touristes internationaux devrait être très progressif. Le groupe estime qu'il ne devrait retrouver le niveau de 2019 qu'en 2024. Le Bon Marché ou Le BHV pâtissent également du télétravail et des nouvelles restrictions à l'utilisation de la voiture dans la capitale. Le groupe Printemps, qui a obtenu un PGE de 150 millions d'euros, va fermer sept magasins en France. Pour se redresser, les acteurs misent sur le numérique et modifient leur positionnement en se tournant davantage vers la clientèle locale et en transformant les magasins en des lieux de vie.