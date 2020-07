LDLC : revoit à la hausse ses attentes pour l'exercice

(CercleFinance.com) - Le Groupe LDLC publie ce soir un chiffre d'affaires consolidé, pour son premier trimestre 2020/2021, en progression de +43,7% à 149,1 millions d'euros.

La progression est de +23,2% à périmètre constant.

'Fort de ce positionnement et dans un contexte favorable de reprise de l'ensemble de ses activités, le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à poursuivre et accélérer sa trajectoire de croissance rentable sur l'exercice 2020-2021. Il se fixe désormais pour objectifs de réaliser plus de 635 ME de chiffre d'affaires (contre plus de 600 millions d'euros initialement), soit une croissance de plus de 28%, et 38 ME d'excédent brut d'exploitation (contre 33 ME initialement)', ajoute le groupe.