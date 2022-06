LDLC : résultats annuels en repli après un précédent exercice record

(AOF) - LDLC a publié au titre de son exercice 2021/2022 clos fin mars un résultat net de 36,1 millions d'euros, en baisse de 14,5%. L'excédent brut d'exploitation s'établit à 58,4 millions, en repli de 16,6%. Le groupe affiche à nouveau sur cet exercice une rentabilité opérationnelle historiquement élevée, avec une marge d'EBE de 8,5%, contre 9,7% en 2020/2021. La marge brute atteint 154,3 millions contre 162,9 millions un an plus tôt. Ce léger repli traduit principalement la relative moindre activité sur le second semestre de l'exercice.

En dépit d'un contexte de marché perturbé sur le second semestre, le groupe a su maintenir le taux de marge brute à 22,5% stable par rapport au niveau record atteint sur l'exercice précédent.

À périmètre constant et après retraitement des effets positifs induits au premier semestre, LDLC reste confiant dans sa capacité à délivrer sur le long terme un niveau de marge brute normatif aux environs de 21,5%.

Le chiffre d'affaires s'établit à 684,9 millions, en recul de 5,4% par rapport à la performance record de l'an passé.

Après un 1er semestre en croissance, le groupe a dû faire face à un contexte de marché perturbé par les difficultés d'approvisionnements de cartes graphiques sur des périodes clés (black Friday et Noël), combinées à un retour à une situation normale de consommation sur les activités BtoC.

À court terme, LDLC anticipe un exercice en deux phases, avec un premier semestre marquant le retour à un rythme de consommation normalisé de produits high-tech, sur lequel le groupe s'attend à un atterrissage impacté à minima dans la continuité des trimestres précédents.

Le groupe devrait retrouver le chemin de la croissance à partir du mois d'octobre qui sera aussi porté par les renouvellements de générations de produits tels que les cartes graphiques (qui changent tous les 2 ans) et l'amélioration lente mais progressive des approvisionnements.

