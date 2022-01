LDLC: recul de 3,6% du chiffre d'affaires sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 18:23

(CercleFinance.com) - LDLC publie ce soir un chiffre d'affaires à 9 mois de 524,8 ME, en recul de 3,6% à périmètre constant par rapport à la même période un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires du 3e trimestre (-16%, à 191,4 ME) a notamment été pénalisé par un moindre approvisionnement en cartes graphiques, souligne la société.



Toutefois, 'nos fondamentaux sont solides et la demande de produits high-tech émanant des particuliers comme des entreprises est toujours aussi forte', indique Olivier de la Clergerie, directeur général du Groupe LDLC.



Par ailleurs, le Groupe LDLC affine ses ambitions pour l'exercice 2021-2022 avec un chiffre d'affaires d'environ 720 ME et un excédent brut d'exploitation de l'ordre de 65 ME.