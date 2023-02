Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDLC: protocole d'accord pour l'achat du groupe A.C.T.I. MAC information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le Groupe LDLC annonce la signature d'un protocole d'accord, sous conditions suspensives, en vue d'acquérir 100% du capital et des droits de vote de la société A.C.T.I. MAC et de sa filiale O.S.I Nx (le ' Groupe A.C.T.I. MAC ').



La réalisation définitive de l'acquisition -financée exclusivement par voie d'endettement bancaire- devrait intervenir, au plus tard, début avril 2023, précise LDLC qui compte ainsi renforcer son pôle BtoB.



Pour rappel, le Groupe A.C.T.I. MAC (42 ME de CA sur le dernière exercice) dispose de 5 agences dont 3 boutiques Apple Premium Reseller sur le territoire français. Il propose également une offre complète de service à destination des professionnels





