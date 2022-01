LDLC pénalisé par le manque de cartes graphiques

AOF - EN SAVOIR PLUS

Enfin, le Groupe LDLC a décidé le versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,80 euro par action au titre de l'exercice 2021-2022 (détaché le 23 février 2022 et mis en paiement le 25 février 2022).

Le distributeur de matériel informatique a également affine ses ambitions pour l'exercice 2021-2022 avec un chiffre d'affaires attendu d'environ 720 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation de l'ordre de 65 millions.

"Nos fondamentaux sont solides et la demande de produits high-tech émanant des particuliers comme des entreprises est toujours aussi forte", a déclaré Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC.

(AOF) - Sur les 9 premiers de son exercice 2021-2022, le groupe LDLC a réalisé un chiffre d'affaires de 524,8 millions d'euros, en repli de 3,2% sur un an. Après une croissance de 6,1% au premier semestre, l'activité au troisième trimestre n'a pas été à la hauteur, avec un repli de 16% à 191,4 millions d'euros, en raison essentiellement d'un moindre approvisionnement en cartes graphiques. Une situation qui a également influencé, de façon indirecte, les ventes des PC assemblés.

