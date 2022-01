Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

LDLC ouvre un nouveau magasin à Annemasse information fournie par AOF • 03/01/2022 à 18:09



(AOF) - Le groupe LDLC a annoncé l'ouverture ce mardi 4 janvier l'ouverture d'un nouveau point de vente à Annemasse. La boutique dispose d'un atelier permettant la réparation et le montage des ordinateurs. Elle sera dirigée par Christophe Carron, multi-franchisé LDLC, déjà à la tête de 4 autres magasins du détaillant de produits informatiques à Bourgoin-Jallieu, Vienne, Chambéry et Annecy-Epagny.





