Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDLC : ouverture prochaine d'un magasin à Chartres Cercle Finance • 30/06/2020 à 15:06









(CercleFinance.com) - Le groupe LDLC annonce ce mardi l'ouverture d'une boutique à Chartres, prévue pour le 3 juillet. Il s'agira de la 53e ouverture pour le réseau de magasins LDLC. Ce point de vente disposera ainsi d'une surface de 54 m2. Il sera animé par deux vendeurs et conseillers techniques.

Valeurs associées GROUPE LDLC Euronext Paris +4.35%