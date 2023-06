LDLC: le résultat net part du groupe a fondu en 2022/23 information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 18:08

(CercleFinance.com) - LDLC publie un chiffre d'affaires de 567 ME au titre de l'exercice 2022/23, en recul de 17.2% par rapport à l'exercice précédent.



Selon le groupe, l'activité a été pénalisée par un effet de base exigeant, pas un taux d'équipement à neuf des ménages et entreprises élevé ou encore par le contexte économique qui a incité les potentiels acheteurs à reporter leurs dépenses et investissements face à l'inflation.



Dans ce contexte, l'excédent brut d'exploitation ressort à 14,3 ME (contre 58,4 ME en 2021-2022), soit une marge d'EBE de 2,5% contre 8,5% en 2021-2022.



Le résultat net part du groupe s'établit finalement à 1.2 ME, loin des 36.1 ME enregistrés un an plus tôt.



Le groupe indique qu'il proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 29 septembre 2023, un dividende de 1,20 E par action au titre de l'exercice 2022-2023 (pour rappel un acompte de 0.4 euro a déjà été versé en février).



LDLC indique se fixer comme objectif de renouer avec une légère croissance à périmètre constant en 2023-2024, et un rythme plus dynamique en tenant compte de l'apport des activités du Groupe A.C.T.I. MAC depuis le 1er avril 2023.