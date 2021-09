LDLC : la mise en paiement du solde du dividende interviendra le 7 octobre

(AOF) - Lors de la dernière Assemblée Générale Mixte annuelle qui s'est tenue vendredi 24 septembre, les actionnaires de LDLC ont approuvé la proposition de versement d'un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2020-2021. Pour rappel, le groupe a déjà procédé au versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,50 euro par action (détaché le 23 février 2021 et mis en paiement le 25 février 2021).

Concernant le solde de dividende restant à verser, soit 1,50 euro par action, la date de détachement de coupon a été fixée au 5 octobre prochain, avec une " record date " au 6 octobre. La mise en paiement de ce solde de dividende interviendra le 7 octobre.

" Après plusieurs exercices d'investissement stratégique important pour le groupe LDLC et dans un contexte d'amélioration notable de sa profitabilité, nous avons à cœur d'associer nos actionnaires à la bonne performance de l'entreprise, avec la distribution d'un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2020-2021 ", a commenté Olivier de la Clergerie, le directeur général du groupe LDLC.

" Le groupe souhaite ainsi renouer avec une politique de redistribution des résultats visant à récompenser la fidélité des actionnaires (….) ", a ajouté le dirigeant.

