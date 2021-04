Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDLC : hausse du chiffre d'affaires annuel de 46,8% Cercle Finance • 29/04/2021 à 17:55









(CercleFinance.com) - LDLC a enregistré un chiffre d'affaires de 182 ME au titre du 4e trimestre 2020/2021, en hausse de 50,7 % (+31,1% à périmètre constant). Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 724,1 ME, en hausse de 46,8%, notamment porté par le dynamisme de l'activité BtoC (+62,6%, à 526,2 ME). 'Avec des tendances de marché toujours solides, le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à délivrer des résultats 2020- 2021 en forte hausse avec un excédent brut d'exploitation attendu à environ 69 ME soit plus de 4 fois l'EBE réalisé en 2019-2020 (15,7 ME)', commente Olivier de la Clergerie, directeur général du Groupe LDLC.

Valeurs associées GROUPE LDLC Euronext Paris +2.99%