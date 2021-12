LDLC : hausse de 19,2% du chiffre d'affaires semestriel

(CercleFinance.com) - LDLC présente un chiffre d'affaires de 333.5 ME au titre du premier semestre 2021-2022 (période du 1er avril au 30 septembre), soit une hausse de 19.2% par rapport à la même période un an plus tôt.

L'excédent brut d'exploitation atteint 30.7 ME (+5.1%) tandis que le résultat d'exploitation ressort à 26.1 ME, contre 21.8 ME douze mois plus tôt, soit une progression de 4.3%.

Le résultat net - part du groupe s'établit finalement à 18.3 ME, en hausse de 3.7% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Le groupe indique anticiper un chiffre d'affaires d'environ 750 ME pour l'exercice 2021-2022.