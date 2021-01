LDLC : forte hausse de l'activité au 3e trimestre (+51,3%)

(CercleFinance.com) - Le groupe LDLC rapporte une activité en hausse de 45,5%, à 542,1 ME, au cours des neuf premiers mois de son exercice 2020/2021 par rapport à la même période un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires du 3e trimestre gagne quant à lui 51,3%, à 227,8 ME (+27,1% à périmètre constant).

Le groupe note 'une dynamique de très forte croissance' sur l'ensemble des activités et revoit à la hausse ses objectifs 2020/2021 avec un chiffre d'affaires attendu autour de 700 ME et un EBE proche des 60 ME.

'Cette performance record, pour un 3ème trimestre et sur neuf mois, témoigne de la demande forte et pérenne des particuliers comme des entreprises pour les produits high-tech', analyse Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe LDLC.