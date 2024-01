Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LDLC: en berne après son CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - LDLC lâche 7% après l'annonce par le distributeur en ligne de matériel informatique, pour les neuf premiers mois de son exercice 2023-24, d'un chiffre d'affaires de 431,3 millions d'euros, en progression de 1,6% (-3,2% à périmètre constant).



Le chiffre d'affaires BtoC a augmenté de 3,3% à 292,9 millions, avec notamment la normalisation progressive des taux d'équipements à neuf en matériel high-tech, mais le chiffre d'affaires BtoB a reculé de 2,3% à 128,1 millions (-13,2% à périmètre constant).



S'il a pu retrouver une légère croissance organique au premier semestre 2023-24, LDLC vise désormais une variation du chiffre d'affaires autour de l'équilibre sur l'ensemble de l'exercice, 'au vu de la volatilité de la demande'.





Valeurs associées GROUPE LDLC Euronext Paris -8.19%