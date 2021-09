Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDLC : dividende de 2 euros par action pour 2020/21 information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - LDLC fait savoir qu'aujourd'hui, à l'occasion de l'assemblée générale mixte annuelle du groupe, les actionnaires ont approuvé la proposition de versement d'un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2020-2021. 'Le groupe souhaite ainsi renouer avec une politique de redistribution des résultats visant à récompenser la fidélité des actionnaires et leur intérêt pour le groupe', a justifié Olivier de la Clergerie, directeur général de LDLC.

Valeurs associées GROUPE LDLC Euronext Paris -1.99%