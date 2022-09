Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDLC: dividende annuel de 2 euros et majoration à venir information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 17:57









(CercleFinance.com) - LDLC fait savoir ce soir que ses actionnaires ont approuvé la proposition de versement d'un dividende de 2,00 E par action au titre de l'exercice 2021-2022, soit un rendement global de 8,7% par rapport au cours de clôture de l'action la veille de l'Assemblée Générale.



Pour rappel, le Groupe LDLC avait déjà procédé au versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,80 E par action. Par conséquent, un solde de 1.2 euro par action sera versé le 7 octobre.



L'AG a également approuvé la mise en place d'un dividende majoré de 10% pour les actionnaires au nominatif après deux ans de détention continue, à compter de l'exercice 2023-24.



'Ces dernières années, notre Groupe a opéré des investissements importants pour fortement améliorer sa rentabilité et accompagner sa croissance', a commenté Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC.



'Il est important pour nous de partager cette valeur créée avec l'ensemble de nos parties prenantes parmi lesquelles nos actionnaires', a-t-il ajouté.





