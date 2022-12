LDLC dans le rouge : fort repli des résultats semestriels

(AOF) - LDLC perd 4,15% à 20,8 euros, l'expert de la vente de matériel informatique et high-tech ayant dévoilé des comptes semestriels plus dégradés que prévu. Au premier semestre, clos fin septembre, le groupe a essuyé une perte nette, part du groupe de 1,9 million d’euros contre un profit de 18,3 millions d’euros, un an plus tôt. L’excédent brut d’exploitation s’est élevé à 2,3 millions d’euros, soit une marge d’EBE de 0,9%, contre respectivement 30,7 millions d’euros et 9,2%.

Le chiffre d'affaires consolidé a chuté de 23,9% à 253,9 millions d'euros.

" Comme évoqué précédemment, le 1er semestre 2022-2023 a été impacté par le retournement conjoncturel de nos marchés (moindre demande de produits high-tech due à un taux d'équipement à neuf élevé, hausse de l'énergie, forte appréciation du dollar, etc.) ", a expliqué Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC.

LDLC a décidé le versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,40 euro par action au titre de l'exercice 2022-2023. Il sera détaché le 22 février 2023 et mis en paiement le 24 février 2023.

" Forts de nos fondamentaux solides et de notre situation financière saine, c'est en toute confiance que nous abordons la seconde partie de l'exercice 2022-2023 et les exercices futurs. Notre activité devrait d'ailleurs, dès le deuxième semestre, bénéficier des innovations de nos marchés notamment en matière de cartes graphiques et processeurs. " a déclaré Olivier de la Clergerie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.