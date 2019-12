LDLC : confirme ses objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Le groupe LDLC, fort d'un premier semestre 'qui confirme le retour à un rythme de croissance et à un niveau de rentabilité en ligne avec ses performances historiques', confirme ce jeudi ses objectifs pour l'exercice.

'Pour l'exercice 2019-2020, le Groupe LDLC est aujourd'hui confiant dans sa capacité à réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 millions d'euros et un excèdent brut d'exploitation de 14 ME (vs. 1,8 ME en 2018-2019 en normes françaises)', indique le groupe.

S'agissant du premier semestre, les résultats sont marqués par un chiffre d'affaires (hors materiel.net et Maginéa) en croissance de +4,4% et un EBE à 4,7 millions d'euros, en progression de +7,1 millions d'euros. Le résultat net part du groupe, pour sa part, s'affiche à 7,7 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice, en hausse de +11,2 millions.