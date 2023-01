LDLC accuse un net repli de son activité au troisième trimestre

(AOF) - Le groupe LDLC a fait part d'une baisse de 10,7% de son chiffre d'affaires, à 170,8 millions d'euros, au titre du troisième trimestre, clos fin décembre, de l’exercice 2022-2023. Ce repli d'activité est toutefois moins important que ceux observés sur les deux premiers trimestres de l'exercice du fait d'un effet de base moins exigeant et d'une actualité produits plus riche (lancement de nouveaux processeurs et de cartes graphiques) qui a stimulé les ventes, notamment auprès des particuliers.

Ainsi, les activités BtoC réalisent un chiffre d'affaires trimestriel de 117,1 millions d'euro en recul de 11,4% par rapport à la même période l'an passe.

Les revenus des boutiques repassent en territoire positif avec une croissance de 5,5% à 37,2 millions d'euros.

Cette progression souligne la pertinence des investissements réalisés par le groupe pour renforcer son maillage territorial et se rapprocher de ses clients.

Les activités BtoB enregistrent, quant à elles, un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros contre 55,5 millions un an plus tôt, soit un repli de 9,8%.

Côté perspectives, l'expert de la vente de matériel informatique et high-tech prévoit une reprise progressive de l'activité qui devrait permettre au groupe de davantage tirer parti des atouts de son modèle économique soutenant ainsi la profitabilité de l'exercice 2022-2023.

"Même si le contexte actuel peut impacter à court terme ses performances économiques, le Groupe LDLC réitère sa capacité à retrouver sur le moyen terme ses niveaux de marge brute et de profitabilité normatifs", précise la société dans un communiqué.

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.