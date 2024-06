Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LDC: vers l'acquisition d'une usine en Pologne information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - LDC annonce la conclusion d'un contrat d'achat d'actifs avec Konspol Holding, filiale du groupe Cargill en vue de l'acquisition, en Pologne, de la marque Konspol et de son usine de Nowy Sacz qui a réalisé un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros en 2023.



Dans le prolongement de sa stratégie d'expansion à l'international, cette acquisition doit permettre au groupe de volaille et à sa filiale Drosed en Pologne d'entrer dans le segment des produits traiteurs (produits panés, burgers et sandwiches, tortillas et gyozas).



Drosed pourra ainsi s'appuyer sur un outil moderne avec un fort potentiel capacitaire. L'objectif fixé entre les parties est de finaliser cette opération d'ici fin 2024, sous réserve de l'obtention du feu vert de l'autorité de la concurrence.





Valeurs associées LDC 153.00 EUR Euronext Paris 0.00%