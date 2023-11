Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDC: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 17:10









(CercleFinance.com) - LDC gagne plus de 3% à Paris alors que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note de ' surperformance ' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 140 à 178 euros.



Sur la base d'un CA S1 2023/24 déjà dévoilé de 3 022.3 ME (+10.2% dont 8.2% en organique), LDC a publié un ROC en hausse de 60% à 193.4 ME.



' C'est bien au-dessus de notre prévision de 163.5 ME, impliquant une forte progression de marge de 200 pb à 6.4% ', indique Oddo BHF qui précise que ce chiffre reflète la forte croissance de la rentabilité du pôle Volaille France de 50% à 155.6 ME.



LDC confirme son objectif de CA 2023/24 supérieur à 6 MdsE et vise désormais un ROC de 350 ME.



' Le cours boursier devrait bien réagir à cette publication. Le consensus devrait relever ses prévisions d'au moins 4%. De notre côté nos prévisions de BPA 2023/24 et 2024/25 sont remontées de respectivement 11 et 10% ', conclut l'analyste.







Valeurs associées LDC Euronext Paris +3.93%