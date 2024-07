Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LDC: stabilité du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 13:07









(CercleFinance.com) - Le groupe agroalimentaire LDC annonce pour son premier trimestre 2024-25 un chiffre d'affaires de près de 1,52 milliard d'euros, en hausse de 0,2% en comparaison annuelle, associée à une hausse de 5,6% des volumes commercialisés.



'Dans le prolongement des tendances observées au dernier trimestre 2023-24, les conditions d'activité ont continué à se normaliser', explique le spécialiste des volailles, qui mentionne aussi l'intensification progressive et volontaire de ses efforts promotionnels.



Pour l'exercice 2024-25, LDC rappelle viser un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros et un retour à une marge opérationnelle courante normative à hauteur d'environ 5%, intégrant la poursuite des efforts promotionnels nécessaires.





Valeurs associées LDC 145,50 EUR Euronext Paris -1,36%