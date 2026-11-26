Publication des résultats semestriels 2026/2027
Après avoir publié un CA S1 2026/2027 de 3 739,8 M€ (+8,4% dont +5,0% en organique), LDC communique des résultats semestriels solides et en ligne avec nos attentes. Le ROC du Groupe ressort à 214,4 M€ (+21,4%), soit une MOC de 5,7% (+60 bps YoY). Le RNpg s'établit à 129,6 M€ (-5,3% YoY), pénalisé par 34,1 M€ de charges non courantes liées à l'incendie du site hongrois de Nyírbátor. LDC confirme ses objectifs annuels (CA > 7,7 Md€, MOC > 5,5%) et annonce être entré en négociations exclusives avec Bonafarm pour créer une coentreprise en Hongrie.
Recommandation
Nous confirmons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 150 € sur le titre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer