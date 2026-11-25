Communiqué de presse LDC
Résultats semestriels 2026-2027
Bon premier semestre porté par la dynamique de l’ensemble des pôles
• Chiffre d’affaires : + 8,4% par rapport au 1er semestre 2025-2026
• Appréciation de la marge opérationnelle courante à 5,7% du chiffre d’affaires
• Trésorerie nette renforcée à 192,7 M€
Confirmation des objectifs annuels 2026-2027
• Chiffre d’affaires supérieur à 7,7 Md€ et marge opérationnelle courante supérieure à 5,5 % des ventes
Le 1er semestre 2026-2027 s’inscrit dans une dynamique favorable, avec la contribution positive de l’ensemble des pôles. L’appréciation du mix-produits sur le pôle volaille, la forte croissance des volumes notamment associée à l’intégration des acquisitions à l’International et à la hausse du niveau d’activité généralisée sur le pôle Traiteur permettent au Groupe LDC d’afficher un chiffre d’affaires de 3 739,8 M€ en hausse de 8,4% en valeur et de 7,5% en volumes.
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