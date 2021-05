Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDC : recul de 1,4% du chiffre d'affaires annuel Cercle Finance • 26/05/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le groupe LDC publie un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros au titre de l'exercice 2020-2021, soit un recul de 1,4% par rapport à l'exercice précédent, à périmètre identique et taux de change constant. Le résultat opérationnel a enregistré un très léger recul dans le même temps, passant de 201 à 194 ME, tandis que le résultat net part du groupe passe de 143 à 140 ME. Le Directoire proposera à l'Assemblée Générale du 19 août 2021, le versement d'un dividende de 1,80 E par action contre 1,20 E versés au titre de l'exercice précédent. 'LDC reste particulièrement attentif à l'évolution de la consommation et à la hausse persistante du coût des matières premières', indique le groupe. Au regard de ces éléments, les objectifs de résultats pour l'exercice en cours seront présentés à l'occasion de la publication des prochains résultats semestriels.

Valeurs associées LDC Euronext Paris -0.20%