LDC réaffirme l'ensemble de ses objectifs

(AOF) - Le chiffre d’affaires du groupe LDC au troisième trimestre, clos fin novembre, de l’exercice 2022-2023 a atteint 1,5 milliard d’euros, en progression de 17,4%. Dans le prolongement de la tendance constatée au cours du premier semestre, les volumes ressortent en retrait à 6,5%. A périmètre identique et taux de change constant, l’évolution est de +17,5% en valeur et de - 6,8% en volumes.

Le groupe d'agroalimentaire est resté " soumis au prix toujours élevé des matières premières et à l'inflation persistante sur les autres coûts (énergie, emballages, …) ". L'épisode d'influenza aviaire a pesé sur les volumes commercialisés du groupe. Dans ce contexte, " les revalorisations tarifaires obtenues dans la volaille en France comme à l'International associées à l'agilité industrielle du groupe ont permis de compenser les conséquences de cette situation inédite ".

La période festive a été conforme à ses attentes. Dans ces conditions, LDC a confirmé les objectifs 2022-2023 annoncés à l'occasion de ses résultats semestriels. Le groupe a ainsi l'ambition de franchir le cap des 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un taux de marge opérationnelle courante supérieure à 4,5% du chiffre d'affaires.

A moyen terme, le groupe d'agroalimentaire a réaffirmé l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 5 ans. Cette nouvelle dimension doit s'accompagner d'une progression de la rentabilité avec un objectif de près de 560 millions d'euros d'EBITDA sur l'exercice 2026-2027, en progression de 40% par rapport à 2021-2022.

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.