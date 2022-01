LDC : les ventes au cours des fêtes de fin d’année conformes à ses attentes, mais...

(AOF) - LDC a annoncé jeudi soir que les ventes réalisées au cours de la période clé des fêtes de fin d’année ont été conformes à ses attentes. Pour autant, dans un contexte toujours marqué par la hausse sans précédent du prix des matières premières et des charges, les négociations, indispensables pour préserver l’équilibre des filières, ont été engagées avec les principaux clients du groupe. A ce jour, seule une partie des hausses demandées a été obtenue, précise le volailler. L'atteinte de son objectif de résultat opérationnel courant de l'ordre de 200 millions d'euros reste conditionnée à l'issue de ces discussions qui se poursuivent. AOF - EN SAVOIR PLUS

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.