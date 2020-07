Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDC : les revenus consolidés du T1 en hausse de +1,1% Cercle Finance • 08/07/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le groupe LDC annonce ce soir que son chiffre d'affaires consolidé au 1er trimestre de son exercice (de mars 2020 à fin mai 2020) s'élève à 1,074 milliard d'euros, contre 1,062 milliard un an plus tôt. Les revenus sont ainsi en progression de +1,1% par rapport à l'exercice 2019-2020. A périmètre identique1 et taux de change constant, le chiffre d'affaires est en revanche en repli de -2,0%, à 1,04 milliard d'euros. 'Les volumes commercialisés sont en hausse de 1,8% et en retrait de 1,5% à périmètre identique', indique le groupe.

Valeurs associées LDC Euronext Paris -1.89%