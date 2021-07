Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDC : le titre gagne 3%, un analyste en soutien Cercle Finance • 08/07/2021 à 17:15









(CercleFinance.com) - LDC gagne plus de 3% à Paris, soutenu par une analyse d'Oddo BHF qui maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 116 euros. LDC a publié hier soir un chiffre d'affaires de 1195,7 ME au titre du 1er trimestre de l'exercice 2021/2022, un chiffre supérieur de 6% aux attentes d'Oddo (1121,9 ME), avec une croissance organique de 10,2%. 'Nous saluons cette belle performance, néanmoins nous comprenons qu'une partie de la croissance émane d'une reconstitution des stocks chez les clients RHD (restauration hors domicile), en vue de la réouverture de la restauration commerciale en juin', précise l'analyste. Par conséquent, cette performance n'est 'pas complètement reconductible sur le reste de l'année', conclut-il.

Valeurs associées LDC Euronext Paris +3.21%