LDC : l'agenda société France de lundi

(AOF) - LDC
Le spécialiste de la transformation de volailles présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.
AOF - EN SAVOIR PLUS
|90,0000 EUR
|Euronext Paris
|-1,53%
(AOF) - Air Liquide (-2,77% à 171,68 euros) Air Liquide a fini la semaine en net repli. Mardi, le spécialiste des gaz industriels a annoncé qu'il allait investir 130 millions d'euros pour fournir un grand fabricant de semi-conducteurs à Singapour. Dans le cadre ... Lire la suite
(AOF) - Sopra Steria (-5,16% à 152,60 euros) Sopra Steria a reculé. La semaine dernière, l'entreprise de services du numérique a annoncé qu'elle était entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir Neocase afin de renforcer les activités de Sopra HR. En 2024, ... Lire la suite
Des centaines de milliers de personnes ont manifesté vendredi à travers toute l'Italie, à l'appel des principaux syndicats, pour exprimer leur soutien à la flottille humanitaire pour Gaza et dénoncer l'inertie du gouvernement de Giorgia Meloni face au siège du ... Lire la suite
Aux États-Unis, le shutdown risque de priver la Fed de la visibilité nécessaire sur le marché de l'emploi avant sa prochaine réunion de politique monétaire, mais de nouvelles baisses de taux sont néanmoins attendues. En Europe, Christine Lagarde estime que les ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer