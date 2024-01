Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LDC: hausse de près de 8% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - LDC publie un chiffre d'affaires cumulé des neuf premiers mois de son exercice 2023-24 en hausse de 7,7% à 4,55 milliards d'euros (-1,1% en volume). A périmètre et changes constants, il a progressé de 4,8%, malgré des volumes en baisse de 1,4%.



Dans un environnement de tensions persistantes sur le pouvoir d'achat, il a poursuivi les baisses de tarifs sur le pôle volaille en relation avec la baisse du prix des matières premières et relancé ses efforts promotionnels, de façon à relancer sa croissance en volumes.



Au regard du déroulement des fêtes de fin d'année globalement conforme aux attentes, le groupe agroalimentaire confirme son ambition annuelle de dépasser les six milliards d'euros de chiffre d'affaires associé à un résultat opérationnel courant supérieur à 350 millions.





Valeurs associées LDC Euronext Paris -0.36%