LDC: hausse de plus d'un tiers du RNPG annuel

(CercleFinance.com) - LDC publie au titre de son exercice 2023-24 un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 35% à 304,4 millions d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en amélioration de 0,9 point à 6%, aidée par des 'conditions d'activité exceptionnelles'.



Le chiffre d'affaires annuel du groupe agroalimentaire spécialisé dans la volaille s'est accru de 6% à 6,2 milliards d'euros, ses volumes commercialisés ayant progressé à nouveau en fin d'exercice (+6% sur le quatrième trimestre comptable).



Le directoire proposera à l'AG du 22 août, le versement d'un dividende de 3,60 euros par action (contre 2,70 euros versés au titre de l'exercice précédent), correspondant à un taux de distribution de 20,5%, ainsi qu'une division par deux du nominal de l'action.



Pour l'exercice 2024-25, LDC se fixe comme objectif un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros, et confirme vouloir maintenir une marge opérationnelle courante normative à hauteur d'environ 5%, intégrant la poursuite des efforts promotionnels nécessaires.





