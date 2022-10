Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDC: hausse de 14% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 11:55









(CercleFinance.com) - LDC annonce pour le premier semestre de son exercice 2022-23 (mars à fin août 2022), des ventes de près de 2,74 milliards d'euros, en hausse de 14,2% (+13,2% à périmètre et change constants) malgré des volumes en baisse de 3,3% (-4,2% à périmètre identique).



'Les revalorisations tarifaires obtenues dans la volaille en France comme à l'international ont permis de compenser les conséquences de cette situation sans précédent', explique le groupe agroalimentaire spécialisé dans la volaille.



LDC attend donc une 'résistance attendue du taux de marge opérationnelle courante', mais prévient que pour le second semestre, 'la vigilance restera de mise dans un contexte fortement inflationniste se traduisant par l'incertitude liée à la consommation'.





