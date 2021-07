Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDC : hausse de 11,3% du chiffre d'affaires trimestriel Cercle Finance • 07/07/2021 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le Groupe LDC annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1195,7 ME au titre du 1er trimestre de l'exercice 2021-2022, soit une progression de 11,3% par rapport à la même période, un an plus tôt. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires progresse de 10,2% à 1 183,8 ME. L'activité est portée par la croissance du segment volaille (812,5 ME, +11,2%), une dynamique de croissance qui 'concerne également les marchés de spécialités (canards, cailles...) pénalisées par la crise sanitaire au cours du 1er trimestre 2020-2021.' A l'international, l'activité progresse de 5,2%, à 112,7 ME (ou +10,6% à taux de change constant).

Valeurs associées LDC Euronext Paris -1.19%