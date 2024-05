Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LDC: en négociation pour le Groupe Pierre Martinet information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le groupe de volaille LDC annonce l'entrée en négociation exclusive avec le Groupe Pierre Martinet, pour l'acquisition de 100% du capital de cette entreprise française, familiale et indépendante créée en 1968 et toujours dirigée par son fondateur.



Avec un chiffre d'affaires 2023 de près de 230 millions d'euros, cette société compte plus de 700 collaborateurs répartis sur cinq sites de production en France. Elle produit et commercialise des salades traiteur et des salades de produits de la mer.



L'objectif est de finaliser cette opération au dernier trimestre 2024 sous réserve de l'accord sur les termes de la cession et de la levée des conditions suspensives usuelles, notamment des audits et de la décision de l'Autorité de la Concurrence.





