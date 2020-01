Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDC : en hausse, un analyste reste neutre Cercle Finance • 09/01/2020 à 11:46









(CercleFinance.com) - Le titre LDC s'affiche en hausse ce jeudi (+0,5%), alors que l'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'neutre', après la publication par ce dernier d'un 'CA T3 2019/20 en ligne', malgré un 'ralentissement de la croissance organique'. 'Nous maintenons à ce stade nos estimations de croissance organiques inchangées. Lors du forum ODDO BHF de Lyon, nous serons attentifs aux commentaires du management sur notamment : la tendance sur les volailles festives en particulier dans le contexte social en France, l'activité en Pologne et sur le marché export, l'évolution des prix des matières premières et négociations avec la GMS et la stratégie M&A (cibles potentielles)', indique le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 122 euros, représentant un potentiel de hausse de +14%.

Valeurs associées LDC Euronext Paris +1.40%