LDC: deux nominations au directoire

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, le groupe agroalimentaire LDC a fait part ce matin de la nomination, par son conseil de surveillance, de deux nouveaux membres pour son directoire en date du 22 août, à savoir François Guillet et Alexis Lambert.



Le spécialiste de la volaille précise que ces nominations, qui seront effectives à compter du 1er novembre prochain, seront valables pour la durée restant à courir des mandats des autres membres du directoire, c'est-à-dire jusqu'au 25 août 2028.





