LDC : dans le vert, a réalisé une croissance plus élevée

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert. Le groupe a annoncé hier soir un chiffre d'affaires consolidé au 1er trimestre de son exercice (de mars 2020 à fin mai 2020) de 1,074 milliard d'euros, contre 1,062 milliard un an plus tôt. ' La croissance organique est plus élevée qu'anticipé à -2% contre -5%e pour un CA de 1074.2ME en hausse de 1.1%. La croissance organique est de -1.6% (contre -5%e) pour le secteur volaille France, -0.8% pour l'international et -6.2% pour le traiteur ' Indique Oddo. ' La prudence reste de mise même si juin devrait confirmer un retour progressif vers une situation plus normalisée ' rajoute le bureau d'analyses. Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur et son objectif de 102 E.

Valeurs associées LDC Euronext Paris +0.48%