LDC : croissance interne de 2,3% au troisième trimestre

(AOF) - LDC a réalisé au troisième trimestre, clos fin novembre 2019, des ventes de 1,1 milliard d'euros en progression de 6,8% en valeur et en volumes. A périmètre identique et taux de change constant, les ventes du spécialiste de la volaille ont progressé de 2,3% en valeur et de 1,5% en volumes. Le chiffre d'affaires cumulé sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019-2020 s'élève à 3,2 milliards d'euros, en hausse de 7,8% et de 7,5% en volumes par rapport à l'exercice 2018-2019.

A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires ressort en progression de 3,4% à 3,1 milliards d'euros, en croissance sur tous les pôles. Les volumes vendus ressortent en hausse de 1,3%.

" L'objectif annuel de 200 millions de résultat opérationnel courant reste ambitieux et dépendra de la performance réalisée sur le dernier trimestre de l'exercice intégrant toutes les activités festives ", a indiqué LDC en guise de perspectives.