LDC : croissance interne de 10,2% au premier trimestre

(AOF) - Au premier trimestre de l'exercice 2021-2022, le chiffre d'affaires consolidé de LDC s'est élevé à 1,196 milliard d'euros, en progression de 11,3%. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires du groupe de volaille et de traiteur a progressé de 10,2%. Les volumes vendus sont en hausse de 7% et de 5,4% à périmètre identique. Avec l'intégration des activités Ronsard le 1er mai 2021, le chiffre d'affaires du premier trimestre sur le pôle Volaille, hors amont s'élève a atteint 812,5 millions d'euros, en hausse de 11,2% (+5,8% en volumes).

A périmètre identique, il est en progression de 10,1% et les tonnages commercialisés en hausse de 4,6%. En intégrant l'amont, le pôle Volaille France affiche un chiffre d'affaires de 901,3 millions d'euros, en progression de 9,9% et 8,9% à périmètre identique.

Le chiffre d'affaires à l'international s'est élevé à 112,7 millions d'euros en hausse de 5,2% (+10,6% à taux de change constant) avec des volumes commercialisés qui ont progressé de 6,9%. L'activité du pôle International a profité de la contribution de la Société Marnevall en Hongrie à compter du 1er mars 2020, spécialisée dans les élaborés. A périmètre identique et taux de change constant, les ventes ont augmenté de 7,1% en valeur de 2,8% en volumes.

Le chiffre d'affaires du pôle Traiteur est ressorti progression de 23,7% (+13,1% en volumes) à 181,8 millions d'euros. Il bénéficie d'un effet de base favorable avec la reprise des ventes en restauration hors domicile et de l'évolution du mix-produits. A périmètre identique, le chiffre d'affaires a progressé de 19,7% et de 12,4% en volumes.

LDC a rappelé que ses objectifs financiers pour l'exercice 2021-2022 seront communiqués à l'occasion de l'annonce des résultats semestriels.

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.