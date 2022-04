Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDC: croissance de 14% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 13:38









(CercleFinance.com) - LDC publie un chiffre d'affaires de l'exercice 2021-22 en progression de 14,5% à 5,1 milliards d'euros, avec des volumes en hausse de 7,3%. A périmètre identique et taux de change constant, il s'est accru de 11,9% avec des volumes en hausse de 4,3%.



Sur la base de ces performances, le groupe agroalimentaire spécialisé dans les volailles se dit confiant pour afficher un résultat opérationnel courant légèrement supérieur à l'objectif de 200 millions d'euros présenté à l'occasion des résultats semestriels.



'Les perspectives sont incertaines au regard de l'évolution des prix des matières premières et de la propagation de la grippe aviaire qui devrait à court terme perturber les ventes', juge Oddo, qui reste toutefois à 'surperformance' avec une cible ramenée de 119 à 108 euros.





