Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDC: croissance de 14% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - LDC publie un chiffre d'affaires cumulé sur les neuf premiers mois de son exercice 2021-22 en croissance de 13,9% à 3,7 milliards d'euros, avec des volumes en hausse de 7,5%. En organique, le chiffre d'affaires a progressé de 11,3% et les volumes de 4,6%.



Si ses ventes au cours de la période des fêtes ont été conformes à ses attentes, le groupe de volaille indique avoir engagé des négociations avec ses principaux clients dans un contexte de hausse sans précédent du prix des matières premières et des charges.



'A ce jour, seule une partie des hausses demandées a été obtenue. L'atteinte de notre objectif de résultat opérationnel courant de l'ordre de 200 millions d'euros reste conditionnée à l'issue de ces discussions qui se poursuivent', prévient-il.





Valeurs associées LDC Euronext Paris +1.02%