LDC confirme son objectif 2019/2020 mais est pénalisé par le confinement

(AOF) - LDC a confirmé son objectif de résultat opérationnel courant 2019/2020 de 200 millions d'euros dans le sillage de la publication d'un chiffre d'affaires annuel solide. Le groupe spécialisé dans la volaille avec ses marques Loué, le Gaulois ou encore Maître Coq est toutefois pénalisé depuis quelques semaines par le confinement. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 7,2% à à 4,4 milliards d'euros, porté par ses relais de croissance et ses acquisitions. A périmètre identique, les ventes s'élèvent à 4,2 milliards (+3%) avec une hausse sur tous ses pôles d'activité.

Les volumes commercialisés ont grimpé de 6,7% (+1,2% périmètre identique).

Sur le quatrième trimestre, les ventes ont progressé de 5,5% avec un chiffre d'affaires de 1,205 milliard (+2,2% à périmètre identique). Les tonnages vendus ont augmenté de 4,3% (+0,9% à périmètre identique).

Au cours des dernières semaines, le groupe s'est ajusté afin de répondre au surcroît d'activité constaté en GMS (près de 50% de son chiffre d'affaires), lors des premières semaines de confinement. La demande est toutefois très contrastée en termes de mix-produits avec un recul constaté des produits de spécialités (canard, pintade, etc...) et des produits de consommation individuelle (plats cuisinés et sandwichs).

Les produits traditionnels (poulets labels) et les produits de services (nuggets, cordons bleus) en revanche, affichent un très bon niveau d'activité.

Les circuits RHD (restauration collective et commerciale) affichent logiquement un net repli.

Dans ce contexte, une réaffectation des outils au bénéfice des activités GMS a été opérée lorsque cela était possible. Cette réorganisation n'a toutefois pas été systématique, donnant lieu à de l'activité partielle sur certains sites spécialisés en restauration.

Au total, le fort ralentissement en RHD et les évolutions des achats en GMS se traduisent par une activité en retrait à l'échelle du groupe tant en France qu'à l'International.

Au-delà de la résilience de son modèle et de ses positions de marché, le groupe s'appuie également sur une situation financière solide qui lui permet d'être confiant dans sa capacité de résistance.

