Le groupe volailler a vendu davantage entre mars et août 2026, grâce notamment à ses rachats dans le traiteur dont Pierre Martinet et à l'étranger. L'incendie d'un site en Hongrie a toutefois un peu pesé sur son bénéfice.

Au premier semestre 2026, LDC a vendu pour 3,74 milliards d'euros de produits, soit 8,4% de plus qu'un an plus tôt. Le groupe a vendu un peu moins de volaille en quantité, mais cette activité lui a rapporté 4% de plus. Les produits vendus plus cher, comme les volailles bio ou de plein air et les préparations déjà cuites, ont pris une plus grande place dans ses ventes.

Le traiteur en tête

Le rachat du fabricant de salades Pierre Martinet, finalisé le 28 mai 2025, a apporté 67,9 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire entre mars et mai 2026. Les ventes du traiteur ont progressé de 18,1%, contre 5,4% hors acquisition. A l'international, elles ont augmenté de 15,5%, et de 8,7% à périmètre et taux de change constants.

Un projet d'abattoir avec Bonafarm en Hongrie

La marge opérationnelle courante est passée de 5,1% à 5,7%, tandis que le bénéfice net part du groupe a reculé de 5,3%, à 129,6 millions d'euros. L'incendie du site de Nyírbátor, en juin, a entraîné 34,1 millions d'euros de charges. "A ce jour, les produits à recevoir au titre de l'indemnisation du sinistre n'ont pas été comptabilisés à la clôture, leur évaluation par les assureurs étant toujours en cours", a fait savoir à Zonebourse Philippe Gelin, président du directoire.

Pour retrouver des capacités de production en Hongrie, LDC vient tout juste d'engager des négociations exclusives avec le groupe agroalimentaire Bonafarm. Les deux groupes envisagent de créer une société commune qui détiendrait et exploiterait un abattoir de poulets déjà en construction à Szentes. Sa mise en service est prévue au deuxième trimestre 2027. L'opération est soumise à la signature d'accords définitifs et à l'obtention des autorisations réglementaires. Le marché du poulet très concurrentiel

Alors que le "marché du poulet se charge", l'offre étant supérieure à la demande, la concurrence européenne s'intensifie notamment en Pologne, souligne Philippe Gelin. Poyr continuer de croitre, LDC prévoit d'investir 417 millions d'euros sur l'exercice. En France, son plan Niagara modernise quatre sites de production, dont celui des Volailles Rémi Ramon à Javron-les-Chapelles, en Mayenne, où les nouvelles installations de l'abattoir ont démarré le 9 mars dernier. Le programme doit permettre au groupe de produire 1,2 million de poulets supplémentaires par semaine à partir de 2028.

Objectifs maintenus mais une hausse des prix à venir

LDC vise toujours plus de 7,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une marge opérationnelle courante supérieure à 5,5% pour 2026-2027. A l'horizon 2030-2031, il table sur 10 milliards d'euros de ventes et une marge de 5,5%.

Face à la hausse du coût des matières premières, le groupe compte négocier des relèvements de prix dans le traiteur. "Selon les familles, les revalorisations tarifaires nécessaires iront de 3% à 9%", annonce LDC.