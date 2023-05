LDC : bond de son résultat net annuel

(AOF) - Au cours de l'exercice 2022/2023, le groupe alimentaire LDC a affiché un résultat net part du Groupe en hausse de 36% à 224,7 millions d'euros. L'Ebitda annuel bondit de 37,2% à 547,4 millions d'euros. Son résultat opérationnel courant est de 299,9 millions d'euros contre 208,5 millions d'euros sur 2021-2022. Il représente 5,1% du chiffre d'affaires contre 4,1% sur l'exercice précédent. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros en croissance de 15,3% malgré des volumes en repli de 5,6%.

" Ce niveau d'activité se conjugue à une rentabilité en hausse ", explique la société.

La croissance de son chiffre d'affaires a été portée notamment par son pôle Volaille France sur cet exercice. Il a atteint 4,20 milliards d'euros en progression de 12,2% et de 11,7% à périmètre identique.

Au 28 février 2023, les capitaux propres s'élèvent à 1,88 milliard d'euros contre 1,71 milliard d'euro au 28 février 2022. La capacité d'autofinancement progresse de 40% à 485,7 millions d'euros permettant de dégager un free cash-flow positif à hauteur de 237,5 millions d'euros après prise en compte des investissements de 272,4 millions d'euros (dont 243 millions d'euros d'investissements industriels).

La situation financière robuste du groupe fait ressortir une trésorerie nette de 380,6 millions d'euros contre 181 millions d'euros au 28 février 2022.

La direction de LDC proposera à l'Assemblée générale du 24 août 2023, le versement d'un dividende de 2,70 euros contre 2 euros versés au titre de l'exercice précédent.

Coté perspectives, sur l'exercice 2023-2024, LDC veut franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec un Ebitda de près de 560 millions d'euros en 2026-2027.

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.