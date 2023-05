Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDC: bien orienté après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - LDC gagne près de 2% après la publication d'un résultat net part du groupe en hausse de 36% à 224,7 millions d'euros pour son exercice 2022-23, avec un résultat opérationnel courant représentant 5,1% du chiffre d'affaires contre 4,1% sur l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire spécialisé dans les volailles s'est accru de 15,3% à 5,85 milliards d'euros, malgré des volumes en repli de 5,6% compensés par les effets des revalorisations tarifaires.



Le directoire proposera à l'AG du 24 août, un dividende de 2,70 euros par action, contre deux euros précédemment. Sur l'exercice 2023-24, LDC vise plus de six milliards d'euros de chiffre d'affaires et un maintien du taux de marge opérationnelle autour de 5%.





Valeurs associées LDC Euronext Paris +1.77%