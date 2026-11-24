A la veille des résultats semestriels de LDC, attendus le 25 novembre 2026, TP ICAP Midcap réitère son conseil d'achat sur le titre. Le courtier voit un potentiel de hausse de 37% par rapport au cours de 103 euros retenu dans sa note. Son scénario repose sur un redressement de la rentabilité à l'horizon de février 2028.

LDC pourrait gagner en rentabilité à mi-parcours et en perdre sur l'ensemble de l'exercice. C'est le scénario que dessine Florent Thy-tine, analyste chez TP ICAP Midcap, dans une note d'analyse publiée mardi. Pour le premier semestre 2027, ce dernier prévoit une hausse d'environ 0,3 point de la marge opérationnelle courante. Il compte sur la progression du bio, du plein air mais aussi des produits élaborés, ainsi que sur le retour de la croissance du canard en France.

La hausse des coûts se fera surtout sentir au second semestre

Pour LDC, le renchérissement des matières premières devrait peser sur les comptes dans la seconde moitié de l'exercice. Selon l'analyste, le groupe d'industrie agro-alimentaire peut amortir le choc en répercutant les hausses de coûts dans ses tarifs auprès de la grande distribution. Même si les suites de l'incendie d'un site en Hongrie devraient également affecter la période.

Le rebond des marges attendu en 2027-2028 selon TP ICAP Midcap

Pour l'exercice clos en février 2027, TP ICAP Midcap prévoit un résultat opérationnel courant de 443 millions d'euros, soit 5,7% des ventes. Un an plus tard, le courtier table sur 503 millions d'euros, une hausse de près de 14%, et sur une marge de 6%. L'amélioration serait toutefois de courte durée dans ses prévisions, avec une marge de nouveau à 5,7% en février 2029.

A moyen terme, le bureau d'études s'appuie aussi sur la croissance du marché européen de la volaille. En France, il voit une marge de manoeuvre pour LDC. "Rappelons qu'un poulet sur deux en France est importé, laissant un potentiel de conquête de parts de marché encore conséquent pour le Groupe LDC", écrit Florent Thy-tine dans sa note d'analyse.

A 12h20, l'action LDC reculait de 1,25%, à 102,70 euros. Elle reste en hausse de 16,99% depuis le début de l'année.