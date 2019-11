LDC affiche une relative prudence pour la fin de l'année

Dans ces conditions prévient LDC, l'objectif annuel de 200 millions d'euros de résultat opérationnel courant fixé en début d'exercice, bien qu'aujourd'hui ambitieux, reste atteignable. Son atteinte dépendra toutefois, et plus que jamais, de la réussite des fêtes de fin d'année.

Les relais de croissance du groupe (International et Traiteur) continueront d'afficher une performance solide.

Concernant ses perspectives, le groupe indique que, dans la Volaille, le second semestre devrait s'inscrire dans le prolongement du premier avec toujours une faible visibilité en GMS et une dynamique soutenue en RHD.

(AOF) - LDC a réalisé au premier semestre 2019/2020 un résultat net part du groupe en repli de 4% à 65,6 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a reculé de 3% à 88,4 millions, faisant ressortir une marge de 4,2% contre 4,7% au premier semestre 2018/2019. L'excédent brut d'exploitation a grimpé de 7,4% à 163,2 millions. La marge s'établit à 7,8% stable sur un an. Le chiffre d'affaires a grimpé de 8,4% à 2,105 milliards.

