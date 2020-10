LDC: activité en légère hausse au premier semestre

(AOF) - LDC, le spécialiste de la volaille, propriétaire des marques Loué, Le Gaulois ou encore Marie, a publié un chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre 2020-2021 (clos fin août 2020) de 2,12 milliards d'euros, en progression de 0,8% sur un an. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires est en repli de 1,7% à 2,07 milliards d'euros. Les volumes commercialisés sont en hausse de 1,4% en intégrant les acquisitions des sociétés Ramon (1er juin 2019) et Luché Traditions Volailles (1er décembre 2019). A périmètre identique, les volumes commercialisés ont reculé de 1,4%.

Sur le second trimestre (de juin 2020 à fin août 2020), le groupe a enregistré des ventes en progression de 0,5% et des volumes vendus en hausse de 0,9%. A périmètre identique, les ventes sont en repli de 1,8% en valeur et de 1,4% en volumes.

Hors amont, le chiffre d'affaires semestriel du pôle Volaille, de loin la plus grosse activité de LDC, s'est élevé à 1,47 milliard d'euros, en progression de 0,7% (+0,1% en volumes). A périmètre identique, le chiffre d'affaires est en baisse de 0,9% avec des tonnages commercialisés en repli de 1,6%. Avec l'amont, le pôle Volaille France a enregistré un chiffre d'affaires de 1,64 milliard d'euros en hausse de 1,6%. A périmètre constant, la baisse du chiffre d'affaires est de 0,7%.

